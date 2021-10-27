Голлівудський актор Кіану Рівз знову здивував мережу своєю щедрістю — цього разу він подарував членам каскадерської команди Джон Уік 4 іменні годинники Rolex Submariner. Кожен такий аксесуар коштує близько $14 тис.

57-річний актор здивував чотирьох каскадерів — він подарував аксесуари під час вечері в Парижі після завершення знімання бойовика. На задній частині годинника від Rolex є гравіювання П’ятірка Джона Уїка, імена членів команди та подяка від Кіану.

Каскадери вже поділилися фотографіями годинників у соцмережах і подякували акторові за щедрий подарунок.

Прем’єра фільму Джон Уік 4 відбудеться 27 травня 2022 року.

Відомо, що Rolex Submariner виготовляють зі сталі та сапфірового скла. Вперше цю модель показали публіці ще у 1953 році, і вони стали першими годинниками компанії для дайвінгу. Їхня надійність дивує — за заявою виробника, вони готові витримати занурення на глибину до 100 метрів.

Це не перший подібний жест від Кіану — каскадерам, які брали участь у зніманнях фільму Матриця, актор подарував мотоцикли Harley-Davidson.

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Крім бойовика про найманого вбивцю, цього року Кіану також брав участь у зніманнях четвертої частини фільму зі всесвіту Матриці. На початку вересня у мережі з’явився трейлер нової картини Матриця: Відродження від Вачовські. У кліпі показали, що головний герой Нео носить своє справжнє ім’я Томас Андерсон, і він ходить до психотерапевта, розповідаючи йому про загадкові сни.