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Сподіваюся на розуміння: колишня Остапчука вперше відкрито прокоментувала розлучення з ним

21 Лютого 2023, 15:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кристина Горняк

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк вперше відкрито прокоментувала розлучення з ним і сказала, хто в ньому винен.

Горняк часто спілкується із підписниками в Instagram, так і зараз вона вирішила влаштувати рубрику Запитання-відповідь. Фоловери вирішили дізнатися, чому вони приховують розрив і чи винен у ньому Остапчук.

Христина відповіла, що у стосунках завжди винні обидва й попросила шанувальників зрозуміти її небажання виносити особисте на публіку.

Зараз дивляться

– Завжди винні двоє. Хтось просто більше, а хтось – менше. І двоє вирішили не коментувати. Сподіваюся на розуміння, – зауважила Горняк.

Кристина Горняк про развод с Владимиром Остапчуком

Нагадаємо, ще восени 2022 року почали поширюватися чутки, що Остапчук і Горняк більше не разом. Самі вони не коментували це, проте зараз Христина дала зрозуміти – всі припущення шанувальників правильні.

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Окрім того, в Остапчука вже нова кохана. Його обраницею стала журналістка Катерина Полтавська.

Вони не розкривають своїх стосунків, але в їхніх соціальних мережах можна побачити багато схожих речей, наприклад – однакові локації.

Фото: Христина Горняк

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