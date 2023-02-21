Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк вперше відкрито прокоментувала розлучення з ним і сказала, хто в ньому винен.

Горняк часто спілкується із підписниками в Instagram, так і зараз вона вирішила влаштувати рубрику Запитання-відповідь. Фоловери вирішили дізнатися, чому вони приховують розрив і чи винен у ньому Остапчук.

Христина відповіла, що у стосунках завжди винні обидва й попросила шанувальників зрозуміти її небажання виносити особисте на публіку.

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– Завжди винні двоє. Хтось просто більше, а хтось – менше. І двоє вирішили не коментувати. Сподіваюся на розуміння, – зауважила Горняк.

Нагадаємо, ще восени 2022 року почали поширюватися чутки, що Остапчук і Горняк більше не разом. Самі вони не коментували це, проте зараз Христина дала зрозуміти – всі припущення шанувальників правильні.

Окрім того, в Остапчука вже нова кохана. Його обраницею стала журналістка Катерина Полтавська.

Вони не розкривають своїх стосунків, але в їхніх соціальних мережах можна побачити багато схожих речей, наприклад – однакові локації.

Фото: Христина Горняк