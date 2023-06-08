Нотариус Кристина Горняк, которая также является экс-супругой ведущего Владимира Остапчука, детальнее рассказала о своих проблемах со здоровьем. Также она упомянула людей, поддерживающих ее, и намекнула на новые отношения.

Три недели назад Горняк поставили диагноз — гидронефроз четвертой степени, атрофия лоханок левой почки. Говорит, после этих слов просто упала в самый низ эмоционального состояния. Плакала и думала, что будет умирать и жизнь подходит к концу.

Признается, практически никому этого не показывала, а потому благодарит всех, кто рядом — родителей, подруг и друзей. Упомянула Горняк и загадочного мужчину, отметив, что тот всегда с ней. Очевидно, таинственный для публики незнакомец — иностранец.

— Благодарю людей, что рядом. Моих родителей, подруг и друзей, а также его, который постоянно в Вене подает руку помощи и посещает вместе со мной всех врачей со словами: Такие, как ты, живут долго, ты будешь жить 100 лет! Он на украинском не читает, поэтому могу похвалить его здесь, — призналась Кристина.

Также она рассказала, что сама болезнь никак не проявляется, а анализы такие же, как у здорового человека. Врачи не сразу обнаружили у Горняк такую проблему, поскольку многие из них считали, что у нее в почке киста и рекомендовали наблюдать за ней.

Сейчас она нашла специалиста, который сказал, что если почка работает хотя бы на 30%, то он ее спасет.

— Если нет, то нет. Но добавил, что я могу жить как здоровый человек дальше, что одна почка обрабатывает гораздо больше, чем нужно человеку. И что я выгляжу абсолютно здоровой. Он такой спокойный, что я верю ему. Поэтому жду свое обследование, — поделилась Кристина.

Несколько дней назад эск-супруга Остапчука впервые рассказала, что ей хотят удалить почку. Тогда вердикты украинских врачей разделились. Одни считали, что сделать это необходимо, вторые же — можно побороться, но шансов не много.

Сейчас Горняк за границей, где и будет проходить лечение.