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Катерина Кузнецова розповіла, чому донька Ольги Сумської мовчить про війну та живе у РФ

14 Серпня 2022, 10:49
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Катерина Кузнецова розповіла, чому донька Ольги Сумської мовчить про війну та живе у РФ

Актриса Катерина Кузнецова розповіла про своїх українських колег, які не поїхали з РФ і мовчать про війну у своїй рідній країні. Зірка розкрила подробиці про доньку Ольги Сумської, яка одружена з російським актором.

Також під критику потрапила і Галина Безрук, яка одружена з російським актором Артемом Алексєєвим.

– Хто я така, щоб засуджувати? Кожна історія є індивідуальною, і є ті, які змогли виїхати з Росії після початку війни. Щоправда, не без проблем із законом, але так можна копатися у кожній родині. Не виключено, що в сім’ї є розкол, коли вона проти війни, а чоловік підтримує, – розповіла Кузнецова в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Актриса додала, що найбільше її дратують ті люди, які раніше найголосніше заявляли про свій патріотизм, а зараз зникли з радарів.

Зараз дивляться

– Мене більше дратують люди, які знімалися в Україні та навіть хотіли робити патріотичні тату з українським прапором. Зараз вони мовчать і виставляють напоказ своє святкове життя. Цього не розумію, – додала Катерина.

Кузнецова – актриса кіно, яка відома за ролями в Анка з Молдаванки, Кухня та Скажене весілля 2.

Раніше Ольга Сумська розповіла про свою доньку, яка досі перебуває у РФ. Актриса заявила, що щодня спілкується з Антоніною, і розповідає їй про жахіття, яке відбувається в Україні.

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Теги
Війна в Україні Катерина Кузнецова Ольга Сумська
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