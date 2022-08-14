Актриса Екатерина Кузнецова рассказала о своих украинских коллегах, которые не уехали из РФ и молчат о войне в своей родной стране. Звезда раскрыла подробности о дочери Ольги Сумской, которая замужем за российским актером.

Также под критику попала и Галина Безрук, которая замужем за российским актером Артемом Алексеевым.

— Кто я такая, чтобы осуждать? Каждая история индивидуальная, и есть те, которые смогли уехать из россии после начала войны. Правда, не без проблем с законом, но так можно копаться в каждой семье. Не исключено, что в семье есть раскол, когда она против войны, а муж поддерживает, — рассказала свое мнение Кузнецова в интервью Алине Доротюк.

Актриса добавила, что больше всего ее раздражают те люди, которые раньше громче всех заявляли о своем патриотизме, а сейчас исчезли с радаров.

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— Меня больше раздражают люди, которые снимались в Украине и даже хотели делать патриотические тату с украинским прапором. Сейчас они молчат и выставляют напоказ свою праздную жизнь. Этого не понимаю, — добавила Екатерина.

Кузнецова — актриса кино, которая известна по ролям в Анка с Молдаванки, Кухня и Скажене весілля 2.

Ранее Ольга Сумская рассказала о своей дочери, которая до сих пор находится в РФ. Актриса заявила, что каждый день общается с Антониной, и рассказывает ей об ужасах, которые происходят в Украине.