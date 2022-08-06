Українська акторка Ольга Сумська розповіла, чому її старша донька Антоніна Паперна не їде з Росії та замовчує повномасштабну війну в рідній країні.

Артистка зізналася, що з донькою спілкується щодня і вона їй розповідає про те, що відбувається в українських містах.

– Також вона дивиться Telegram-канали. Ті українці, які перебувають там, знають про ті страшні події, які у нас відбуваються. Вони всі у розпачі. Ті люди, які не можу висловитися, перебувають там у режимі страшного терору. Я не виправдовуватимуся, я не маю права виправдовуватись перед українцями за свою доньку, – зазначила Сумська.

Ольга додала, що в РФ сьогодні – тотальна залежність, яка поки що не зрушить із місця.

Зараз дивляться

– Крок ліворуч, крок праворуч і все. Я спілкуюся зі своєю подругою, яка там. Вона є дуже відомий композитор там. Вона відмовилася від будь-якої роботи в РФ, оскільки вона не підтримала політику своїх колег, які виходять із буквою Z на кожному фестивалі. Це люди, які не хочуть бачити та чути за великі гроші… Це не зомбі, уявляєте ступінь цинізму, коли вони за гроші, знаючи, що тут море крові, підтримують той режим, – сказала Сумська.

Акторка додала, що їй боляче все це переживати, бо там не лише донька, а й онуки, у яких наразі немає можливості виїхати.

– Я тримаюсь зараз, але мені дуже боляче. Коли почався хейт, мені писали, що треба відмовитись від доньки. Я цього не зроблю, як можна порадити таке матері? Прилітали страшні епітети… Не можна так. Мені прикро, що так сталося. Але це вже Північна Корея, коли ти кажеш якесь слово, а потім опиняєшся у безодні, – зазначила Ольга.

Фото: Ольга Сумська