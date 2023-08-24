Багато українських зірок шоу-бізнесу їздили заробляти в Росію протягом тривалого часу. Це відбувалося навіть після анексії Криму та початку війни на Донбасі.

Варто віддати належне, що після 22 лютого 2022 року наші свідомі селебриті обірвали всі зв’язки з країною-агресором та її громадянами, проте є й ті, хто зробив це одразу ж після 2014 року, на жаль, їх не так багато.

Факти ICTV вирішили скласти добірку зірок, які відреклися від Росії ще у 2014 році.

Ада Роговцева

Нещодавно акторка театру та кіно Ада Роговцева зізналася, що заробляла в Росії впродовж тривалого часу – майже 60 років. Однак, щойно країна-агресор вторглася в нашу у 2014 році, вона зреклася РФ, адже ніколи б не змогла зрадити Україну.

– Як тільки воно почалося, мене там не стало. На мене завели статтю, кримінал приписали. У цій статті була я, Зеленський і директор цирку. Ми заробляли в Росії, а віддавали бандерівцям. Я вже на той час нічого не заробляла. А вони мене запрошували весь час. Була в кіно, театрі, працювала в Росії. Багато працювала, але не відривалася від київського театру, телебачення, радіо, – говорила в одному з інтерв’ю Ада.

Крім того, що Роговцева є легендарною акторкою, вона також відома тим, що протягом усього цього часу допомагає українським військовим. Ще в 2015 році вона стала для РФ персоною нон ґрата.

Ірма Вітовська

Ще одна відома акторка, яка відмовилася від будь-яких заробітків у РФ після 2014 року – Ірма Вітовська. Ще тоді вона зрозуміла, що росіяни нам не друзі, а тому не плекала ілюзій і знала, що рано чи пізно почнеться повномасштабна війна.

Своє остаточне рішення про припинення співпраці з країною-агресором Ірма ухвалила восени 2014 року. В одному з інтерв’ю вона говорила, що спричинила це трагедія в Іловайську, після якої Вітовська стала активно займатися волонтерством.

Також, за її словами, вона ніколи не знімалася на території РФ, лише в загальних українсько-російських проєктах.

Римма Зюбіна

Акторка Римма Зюбіна відмовилася від участі в російських проєктах після анексії Криму. Ба більше, вона не знімалася навіть в українських проєктах, які планувалися до показу в РФ.

Зюбіна згадує, у 2017 році мала тільки шість знімальних днів, але відсутність роботи на зламала акторку. Вона відстояла свою позицію, якій зараз може позаздрити кожен, хто продовжив співпрацювати з РФ після 2014 року.

Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль говорила, що відмовилася від усіх контрактів і концертів у РФ ще 2014 року. Відтоді вона брала активну участь у житті українського шоу-бізнесу і всіляко розвивала його.

До слова, з початком повномасштабної війни Тіна Кароль потрапила до списку українських артистів, яким заборонено в’їзд до країни-агресора на 50 років. Дізнавшись цю новину, вона сказала, що їй абсолютно все одно.

Святослав Вакарчук

У 2019 році в одному з інтерв’ю лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів, як провів збори з командою в 2014 році. Тоді він сказав, що їм повністю потрібно забути про російський ринок, на якому вони часто з’являлися, і, можливо, назавжди.

Тоді ж він зазначив, що це дало їм час відкрити для себе інші країни і почати виступати там.

Андрій Хливнюк

З перших днів повномасштабної війни лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк взяв зброю в руки, ставши на захист України. Від роботи в РФ він відмовився ще в 2014 році, щойно країна-агресор анексувала Крим і почала агресію на Донбасі.

Тарас Тополя

Росію для себе закрив і гурт Антитіла, лідером якого є Тарас Тополя. Ще в 2014 році музикант також говорив, що росіяни, з якими він підтримував зв’язок – загубилися.

Сам Тополя з іншими учасниками колективу також став на захист України з перших днів повномасштабної війни.

Фото: Ада Роговцева, Ірма Вітовська