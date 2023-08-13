Акторка Ада Роговцева розповіла, що впродовж багатьох років працювала в Росії, однак вона вдячна за те, що українці їй цього не пригадують.

За словами Роговцевої, в російській культурі вона пропрацювала майже 60 років, оскільки в неї така професія.

– Але зрадити… Щойно воно почалося, мене там не стало. На мене завели статтю, кримінал приписали. У цій статті була я, Зеленський і директор цирку. Ми заробляли в Росії, а віддавали бандерівцям. Я вже на той час нічого не заробляла. А вони мене запрошували весь час. Була в кіно, театрі, працювала в Росії. Багато працювала, але не відривалася від київського театру, телебачення, радіо, – каже Ада.

Додає, українці їй це пробачили, ніхто й ніколи цього не пригадував і не згадував. Припускає, що може через свій певний авторитет, адже завжди відкрита з людьми і про все розповідає.