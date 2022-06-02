Акторка Ірма Вітовська висловилася про російських зірок, які підтримали війну в Україні. Вона назвала їх блазнями, яким важливо залишатися при дворі.

Ірма зазначила, є російські колеги, яких вона поважає – Лія Ахеджакова та Чулпан Хаматова. Проте на тих, які підтримують політику президента РФ, кров українців та її ніколи не відмити.

– Зараз багато трупів між нами. Багато крові між нами. Сьогоднішнє покоління не зможе змиритися. Ті, хто був гучним і відкритим з нами зараз – ми запам’ятаємо… Ті, хто мовчать і бояться, я думаю, що навряд чи нам не буде гидко з ними спілкуватися, я їх зневажаю, просто не поважаю, – сказала Ірма.

Вітовська додала, що в російських зірок кон’єктурне бажання вислужитися.

Зараз дивляться

– Вони готові на себе брати кров українців. Це для мене взагалі не піддається ніякому… Це гидко втричі більше, ніж будь-яка огида до будь-якого і боягуза… Вони знають, вони були, вони інтегровані світу, у них є гроші, вони зірки. Вони просто це роблять. Їм надмірно важливо, щоб їх любили та поважали. Щоб вони були “скоморохами при дворі”, – наголосила Ірма.

Фото: Ірма Вітовська