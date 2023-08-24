Многие украинские звезды шоу-бизнеса ездили зарабатывать в Россию на протяжении длительного времени. Это происходило даже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Стоит отдать должное, что после 22 февраля 2022 года наши осознанные селебрити оборвали все связи со страной-агрессором и ее гражданами, однако есть и те, кто сделал это сразу же после 2014 года, к сожалению, их не так много.

Факты ICTV решили составить подборку звезд, которые отреклись от России еще в 2014 году.

Ада Роговцева

Недавно актриса театра и кино Ада Роговцева призналась, что зарабатывала в России на протяжении длительного времени — почти 60 лет. Однако, как только страна-агрессор вторглась в нашу в 2014 году, она отреклась от РФ, ведь никогда бы не смогла предать Украину.

— Как только оно началось, меня там не стало. На меня завели статью, криминал приписали. В этой статье была я, Зеленский и директор цирка. Мы зарабатывали в России, а отдавали бандеровцам. Я уже на то время ничего не зарабатывала. А они меня приглашали все время. Была в кино, театре, работала в России. Много работала, но не отрывалась от киевского театра, телевидения, радио, — говорила в одном из интервью Ада.

Помимо того, что Роговцева является легендарной актрисой, она также известна тем, что на протяжении всего этого времени помогает украинским военным. Еще в 2015 году она стала для РФ персоной нон грата.

Ирма Витовская

Еще одна известная актриса, отказавшаяся от каких-либо заработков в РФ после 2014 года — Ирма Витовская. Еще тогда она поняла, что россияне нам не друзья, а потому не питала иллюзий и знала, что рано или поздно начнется полномасштабная война.

Свое окончательное решение о прекращении сотрудничества со страной-агрессором Ирма приняла осенью 2014 года. В одном из интервью она говорила, что послужила этому трагедия в Иловайске, после которой Витовская стала активно заниматься волонтерством.

Также, по ее словам, она никогда не снималась на территории РФ, лишь в общих украинско-российских проектах.

Римма Зюбина

Актриса Римма Зюбина отказалась от участия в российских проектах после аннексии Крыма. Более того, она не снималась даже в украинских проектах, которые планировались к показу в РФ.

Зюбина вспоминает, в 2017 году имела только шесть съемочных дней, но отсутствие работы на сломало актрису. Она отстояла свою позицию, которой сейчас может позавидовать каждый, кто продолжил сотрудничать с РФ после 2014 года.

Тина Кароль

Певица Тина Кароль говорила, что отказалась от всех контрактов и концертов в РФ еще в 2014 году. С тех пор она активно участвовала в жизни украинского шоу-бизнеса и всячески развивала его.

К слову, с началом полномасштабной войны Тина Кароль попала в список украинских артистов, которым запрещен въезд в страну-агрессора на 50 лет. Узнав эту новость, она сказала, что ей абсолютно все равно.

Святослав Вакарчук

В 2019 году в одном из интервью лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал, как провел собрание с командой в 2014 году. Тогда он сказал, что им полностью нужно забыть о российском рынке, на котором они часто появлялись, и, возможно, навсегда.

Тогда же он отметил, что это дало им время открыть для себя другие страны и начать выступать там.

Андрей Хлывнюк

С первых дней полномасштабной войны лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк взял оружие в руки, став на защиту Украины. От работы в РФ он отказался еще в 2014 году, как только страна-агрессор аннексировала Крым и начала агрессию на Донбассе.

Тарас Тополя

Россию для себя закрыла и группа Антитела, лидером которой является Тарас Тополя. Еще в 2014 году музыкант также говорил, что россияне, с которыми он поддерживал связь — потерялись.

Сам Тополя с другими участниками коллектива также стал на защиту Украины с первых дней полномасштабной войны.

Фото: Ада Роговцева, Ирма Витовская