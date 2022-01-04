Глава Tesla Ілон Маск знову має у своєму розпорядженні понад $300 млрд. Восени він став першою людиною у світі, якій вдалося подолати таку позначку, але був змушений продати акції Tesla заради сплати податків.

Так, 3 січня 2022 року капітал Маска збільшився на $33,8 млрд. Причиною цього стало подорожчання акцій Tesla після успішного 2021 року – на 13,5%. Компанія продала майже 1 млн електрокарів, збільшивши виробництво на 84%, якщо порівнювати з 2020 роком.

Інженер тримає більшу частину свого статку у вигляді цінних паперів — він володіє близько 18% компанії. Щоб виплатити податок на мільярдерів, він був змушений продати частину свого пакета цінних паперів — Маск віддав США понад $11 млрд за свою діяльність.

Другою найбагатшою людиною є глава Amazon та Blue Origin Джефф Безос – його капітал оцінюється у $196 млрд.

Раніше Ілон Маск дав кілька порад, як стати успішним. Глава Tesla порадив багато читати, а також намагатися бути корисним для суспільства. Намагатися бути лідером не варто – стати керівником зможе той, хто покаже свої вміння у потрібний момент.