Глава Tesla Илон Маск снова имеет в своем распоряжении более $300 млрд. Осенью он стал первым человеком в мире, которому удалось преодолеть такую отметку, но был вынужден продать акции Tesla ради выплаты налогов.

Так, 3 января 2022 года капитал Маска увеличился на $33,8 млрд. Причиной этому стало подорожание акций Tesla после успешного 2021 года — на 13,5%. Компания продала почти 1 млн электрокаров, увеличив производство на 84%, если сравнивать с 2020 годом.

Инженер держит огромную часть своего состояние в виде ценных бумаг — он владеет около 18% компании. Чтобы выплатить налог на миллиардеров, он был вынужден продать часть своего пакета ценных бумаг — Маск отдал США более $11 млрд за свою деятельность.

Вторым самым богатым человеком является глава Amazon и Blue Origin Джефф Безос — его капитал оценивается в $196 млрд.

Ранее Илон Маск дал несколько советов, как стать успешным. Глава Tesla посоветовал много читать, а также пытаться быть полезным обществу. Пытаться быть лидером не стоит — стать руководителем сможет тот, кто покажет свои умения в нужный момент.