Tesla продала майже мільйон електрокарів у 2021 році: найпопулярніші моделі

Компанія Tesla Ілона Маска продала майже мільйон електрокарів у 2021 році. Глава компанії похвалив співробітників та залишився задоволеним результатом.

Станом на 31 грудня компанія успішно поставила 936 172 автомобілі — це на 87% більше, ніж у 2020 році. Ілону Маску вдалося прискорити виробництво навіть на тлі всесвітнього дефіциту компонентів, коли решта корпорацій була змушена скорочувати або зупиняти складання авто.

– Відмінна робота команди Tesla у всьому світі!, – заявив Маск у Twitter.

Great work by Tesla team worldwide! https://t.co/lsDTCJtMrp — Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2022

Статистика показала, що продаж моделей Model S і Model X склали трохи менше ніж 3% від загальної кількості постачання. Найпопулярнішими виявилися електрокари Model 3 та Model Y – 911 208 авто.

Обидва бестселери компанія виробляє на двох великих фабриках у Шанхаї та Каліфорнії.

Наприкінці року Tesla також запровадила деякі обмеження для своїх покупців. Так, вже з грудня 2021 року водії та пасажири в електрокарі не зможуть запускати ігри на інтерактивній панелі, якщо автомобіль рухається. На такий крок компанія Маска пішла через регулятори США, які розпочали розслідування щодо Tesla.

На думку експертів, подібні функції здатні відвернути водія від дороги, що помітно збільшує ризик виникнення ДТП.