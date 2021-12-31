Генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск дав 5 ключових порад молодим людям, які хочуть досягти успіху.

У подкасті Лекса Фрідмана Маска запитали, якою б він дав пораду школярам та студентам, які хочуть вплинути на світ.

1. Бути корисним

Глава Tesla заявив, що потрібно робити те, що буде корисним для оточення та всього світу, хоча це дуже важко дається.

2. Робити внесок у суспільство

Маск відзначив, деякі люди повинні вносити в оточення більше, ніж споживати.

– Варто зробити позитивний чистий внесок у життя суспільства. Всюди дуже поважають тих, хто працює чесно, – заявив мільярдер.

3. Не намагатися бути лідером

Маск також порадив молодим людям не намагатися бути лідером заради впливу на світ. Найбагатша людина у світі додала, що лідерами стають ті, хто не хотів цього.

4. Читати книги та отримувати інформацію

Глава Tesla зізнався, що у дитинстві любив читати енциклопедії.

– Я б порадив людям читати багато книг. Намагайтеся засвоїти якомога більше інформації, а також розвинути хороші загальні знання, – додав Ілон.

Розмовляти з людьми

Мільярдер радить спілкуватися з різними людьми з різних галузей, професій та навичок – такі знайомства ніколи не бувають зайвими.