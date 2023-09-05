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Каньє Веста оригінально покарали за прогулянку на човні без штанів

5 Вересня 2023, 12:49
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Каньє Вест
Джерело: Getty Images

Каньє Весту і його дружині Б’янці Ченсорі назавжди заборонили кататися на човнах каналами Венеції. Це сталося після скандалу, в якому музикант засвітив свої оголені сідниці.

Так, на початку вересня під час прогулянки на човні Веста заскочили зі спущеними штанами, коли Б’янка поклала голову йому на коліна.

На непристойну поведінку відреагувала компанія Venezia Turismo Motoscafi, яка здала в оренду свій човен Каньє. Представники заявили, що парі більше не раді на борту їхніх суден.

– Пан Вест і його дружина, безумовно, більше не будуть вітатися на борту яхт нашої компанії, – заявили в компанії.

Примітно, що на борту судна водій мав стежити за поведінкою гостей, і висадити на сушу за непристойності.

Venezia Turismo Motoscafi – одна з провідних компаній з прокату човнів у Венеції. Її послугами користуються й інші знаменитості – Леді Гага, Гаррі Стайлз, Флоренс П’ю, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек.

Утім, є й ті, хто подорожує і надихає інших на відвідування красивих місць і без оголення свого тіла. Наприклад, блогер Антон Птушкін показав Карпати без слів – це його перше відео за час повномасштабного вторгнення.

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Джерело
Daily Mail
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