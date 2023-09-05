Канье Уэсту и его жене Бьянке Ченсори навсегда запретили кататься на лодках по каналам Венеции. Это произошло после скандала, в котором музыкант засветил свои обнаженные ягодицы.

Так, в начале сентября во время прогулки на лодке Уэста застали со спущенными штанами, когда Бьянка положила голову ему на колени.

На непристойное поведение отреагировала компания Venezia Turismo Motoscafi, которая сдала в аренду свою лодку Канье. Представители заявили, что паре больше не рады на борту их суден.

— Господин Уэст и его жена, безусловно, больше не будут приветствоваться на борту яхт нашей компании, — заявили в компании.

Примечательно, что на борту судна водитель должен был следить за поведением гостей, и высадить на сушу за непристойности.

Venezia Turismo Motoscafi — одна из ведущих компаний по прокату лодок в Венеции. Ее услугами пользуются и другие знаменитости — Леди Гага, Гарри Стайлз, Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.

Впрочем, есть и те, кто путешествует и вдохновляет других на посещение красивых мест и без обнажения своего тела. К примеру, блогер Антон Птушкин показал Карпаты без слов — это его первое видео за время полномасштабного вторжения.