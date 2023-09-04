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Повернулися в Україну! Тарас Тополя показав миле фото з Alyosha та їхніми синами

4 Вересня 2023, 14:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тарас Тополя з дружиною та дітьми

Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя показав миле фото з дружиною, співачкою Alyosha та їхніми двома синами.

Наприкінці серпня стало відомо, що виконавиця з дітьми повертається в Україну зі США. Цей день настав і тепер сім’я разом, чому всі вони раді.

В Instagram Тополя показав селфі, на якому всі вони постали з усмішкою на обличчі. На фото не вистачає лише дворічної доньки Марії.

– Вдома. Щасливі всі, а кохана Alyosha особливо, – написав Тарас під фото.

Шанувальники розділили радість сімейства, а тому залишили безліч приємних слів під їхнім фото.

  • Так чудово бачити вас усіх разом! Посилаю любов!
  • Ласкаво просимо додому!
  • Чудова родина!
  • Чудова українська родина – патріотична, талановита, красива!
  • Ще однієї топольки не вистачає.
  • Великої любові всім вам.
  • Прекрасні, – пишуть у коментарях користувачі мережі.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни Alyosha з дітьми виїхала до США, де вони пробули понад півтора року.

Тарас рідко бачив дружину і дітей весь цей час. Перший раз після 24 лютого 2022 року вони побачилися за півроку, це сталося після того, як Тополю з іншими учасниками Антитіл відрядили з фронту.

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Alyosha Тарас Тополя
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