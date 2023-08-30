Тревел-блогер Антон Птушкін випустив своє перше відео від початку повномасштабної війни. Випуск отримав назву Карпати без слів.
Саме тревел-відео триває 27 хвилин, у ньому Антон не коментує мандрівку, як робив це у своїх ранніх роликах, однак наприкінці він все ж пояснив, чому – випуск про перезавантаження.
У відео показано атмосферу і красу природи Карпат. Триває занурення у звуки, змінюються ракурси, локації.
– Це перше тревел-відео, яке я зняв від початку повномасштабного вторгнення. Подорожі зараз недоречні. Усю мою увагу займає те, що відбувається в країні. Цей випуск не стільки про подорож, скільки про перезавантаження. Ці 1,5 року війни були і є складними, всі люди, які живуть в Україні, щодня перебувають під впливом стресу, – сказав Птушкін.
Він додав, що весь цей час ставив собі заборону на радість, адже не розумів, як можна її відчувати, коли щодня гинуть люди і знищуються міста. Нині зміркував, що все ж таки потрібно давати собі радіти, адже так підтримуєш свій психоемоційний стан.
У коментарях під відео шанувальники тревел-блогера сказали, що дуже довго чекали на новий випуск, а також подякували йому за те, що він все ж таки випустив його.
- Природа України, як і її люди, неймовірна! Дякую, що показуєте це!
- У цьому відео, в цій тиші, в музиці, мовчанні – філософія, багато філософії. Добре, що ти є Антон. Ти добре передаєш красу цього світу… Ми так довго чекали цього відео.
- Дякую, Антоне, що знайшов у собі сили повернутися до улюбленої справи! І радувати всіх нас! Удачі тобі, ми тебе любимо!
- Антоне, ти вільна людина, коли дивишся на тебе і твої випуски, на душі спокій. Спасибі тобі, не пропадай.
- Тільки талановита людина з доброю душею і чистим серцем може створити цей шедевр, – пишуть користувачі мережі.