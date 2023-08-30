Тревел-блогер Антон Птушкін випустив своє перше відео від початку повномасштабної війни. Випуск отримав назву Карпати без слів.

Саме тревел-відео триває 27 хвилин, у ньому Антон не коментує мандрівку, як робив це у своїх ранніх роликах, однак наприкінці він все ж пояснив, чому – випуск про перезавантаження.

У відео показано атмосферу і красу природи Карпат. Триває занурення у звуки, змінюються ракурси, локації.

– Це перше тревел-відео, яке я зняв від початку повномасштабного вторгнення. Подорожі зараз недоречні. Усю мою увагу займає те, що відбувається в країні. Цей випуск не стільки про подорож, скільки про перезавантаження. Ці 1,5 року війни були і є складними, всі люди, які живуть в Україні, щодня перебувають під впливом стресу, – сказав Птушкін.

Він додав, що весь цей час ставив собі заборону на радість, адже не розумів, як можна її відчувати, коли щодня гинуть люди і знищуються міста. Нині зміркував, що все ж таки потрібно давати собі радіти, адже так підтримуєш свій психоемоційний стан.

У коментарях під відео шанувальники тревел-блогера сказали, що дуже довго чекали на новий випуск, а також подякували йому за те, що він все ж таки випустив його.