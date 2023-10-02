Король Чарльз III хоче покласти край тривалому розриву з принцом Гаррі. Утім, це бажання аргументоване не лише особистими, а й стратегічними причинами, повідомив колишній співробітник палацу. Інсайдер зазначив, що 74-річний Чарльз і 39-річний Гаррі не фотографувалися разом роками.

– Неприпустимо, щоби король, який є національним символом єдності, перебував у таких поганих стосунках зі своїм сином, – додало джерело.

Співрозмовник пояснив, що ця ворожнеча відноситься до категорії сімейних справ, вирішити яку за допомогою радників Чарльза не вдасться. Натомість раду тут може дати королева Камілла, вважає інсайдер.

– Вона єдина, хто зможе дати королю пораду, до якої він прислухається. Через свій прагматизм вона розуміє, наскільки важливо покласти край цій історії, – додав співрозмовник.

Людина, наближена до монаршої родини, розповіла, що король Чарльз ІІІ прагне вирішити ситуацію незалежно від того принесе син вибачення за скандальні мемуари чи ні. Співбесідник вважає позитивним сигналом те, що монарх запросив герцога Сассекського на зустріч у замку Балморал по дорозі на цьогорічні Ігри нескорених.

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Разом з тим, інсайдери повідомили, що принц Вільям вибачати брата не планує. Прірва між родичами пролягла з моменту, коли принц Гаррі та Меган Маркл склали з себе королівські обов’язки в 2020 році та перебралися до Каліфорнії. Там вони живуть і зараз зі своїми дітьми – чотирирічним принцом Арчі та дворічною принцесою Лілібет.

При цьому Чарльз не планує миритися з Меган Маркл. Минулого року вона просила особистої зустрічі зі свекром, щоб “прояснити ситуацію” після смерті королеви Єлизавети II, але її прохання не задовольнили.