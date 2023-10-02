Король Чарльз III хочет положить конец длительному разрыву с принцем Гарри. Впрочем, это желание аргументировано не только личными, но и стратегическими причинами, сообщил бывший сотрудник дворца. Инсайдер отметил, что 74-летний Чарльз и 39-летний Гарри не фотографировались вместе годами.

— Недопустимо, чтобы король, который является национальным символом единства, находился в таких плохих отношениях со своим сыном, — добавил источник.

Собеседник пояснил, что эта вражда относится к категории семейных дел, решить которую с помощью советников Чарльза не удастся. Зато совет здесь может дать королева Камилла, считает инсайдер.

— Она единственная, кто сможет дать королю совет, к которому он прислушается. Из-за своего прагматизма она понимает, насколько важно положить конец этой истории, — добавил собеседник.

Человек, приближенный к монаршей семье, рассказал, что король Чарльз III стремится разрешить ситуацию независимо от того, принесет сын извинения за скандальные мемуары или нет. Собеседник считает положительным сигналом то, что монарх пригласил герцога Сассекского на встречу в замке Балморал по дороге на нынешние Игры непокоренных.

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Вместе с тем, инсайдеры сообщили, что принц Уильям прощать брата не планирует. Пропасть между родственниками пролегла с момента, когда принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские обязанности в 2020 году и перебрались в Калифорнию. Там они живут и сейчас со своими детьми — четырехлетним принцем Арчи и двухлетней принцессой Лилибет.

При этом Чарльз не планирует мириться с Меган Маркл. В прошлом году она просила личной встречи со свекром, чтобы “прояснить ситуацию” после смерти королевы Елизаветы II, но ее просьбу не удовлетворили.