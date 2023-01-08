Книга принца Гаррі може стати початком кінця для членів королівської сім’ї. Про це говорить аналітик і біограф короля Чарльза III Кетрін Майєр.

Вона вважає, що рання публікація мемуарів принца Гаррі в іспанському виданні зосередила увагу на особистих зіткненнях, що може загрожувати конституційній монархії, незалежно від того, чи закликає британська громадськість до таких змін.

– Можливо, це стане початком кінця монархії, і це те, що ми повинні обговорити. Це важливо, враховуючи відсутність довіри до держави в даний момент і підйом правої політики. Королівські особи стали нашими довіреними особами гніву через расизм, мізогінію та багатство. Зрештою, це установа, яка виступає за нерівність, тому на кану величезні речі, – зазначила Майєр.

Додає, фундаментальні питання, підняті Гаррі в його серіалі Netflix і новій книзі, на додаток до його інтерв’ю з Опрою Вінфрі і з Томом Бредбі в кінцевому підсумку підірвуть основу згоди, за допомогою якої править королівська сім’я.

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Довгоочікувані мемуари принца Гаррі про життя королівської сім’ї будуть опубліковані 10 січня. Незважаючи на це, вони вже наробили багато галасу, оскільки герцог Сассекський зробив ряд сенсаційних заяв про свого брата, принца Вільяма та батька, короля Чарльза III.