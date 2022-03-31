Український гурт Kalush Orchestra зняв резервний виступ для міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.

Ролик було знято у Львові і вже передано організаторам. Про це повідомив Телеgram-канал Євробачення Україна.

– Представники України на Євробаченні 2022 зняли виступ у Львові та направили EBU.

Резервне відео учасники країн знімають для страховки, якщо не зможуть особисто бути присутніми на конкурсі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, під яким номером Kalush Orchestra виступить на Євробаченні. У 2022 році пісенний конкурс пройде в Турині (Італія) через перемогу в 2021 році італійської рок-групи Maneskin.

Україну в 2021 році гідно представив гурт Go-A, який посів п’яте місце.