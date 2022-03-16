Лідер українського гурту Kalush Orchestra Олег Псюк розповів, як вони готуються до Євробачення 2022 в умовах війни.

За словами Олега, гурт зараз розділився і всі учасники в різних областях. Дехто пішов у тероборону, а дехто разом із Псюком відкрили волонтерську організацію.

– Ми допомагаємо людям переїжджати з гарячих точок, знаходити житло, шукаємо ліки та робимо різну допомогу, яка необхідна, – розповів він в ефірі загальнонаціонального марафону.

Артист сказав, що вони планували зняти кліп на конкурсну пісню Stefania, але після 24 лютого це стало неможливим.

– Пріоритети змістилися. Наразі набагато важливіше, щоб рідні люди були в безпеці, тому ми відправили це відео (виступ із нацвідбору – Ред.). Щодо виступу, звичайно, навіть у цих умовах, незважаючи на те, що ми поки що не разом, ми все одно репетируємо. Наш виступ відрізнятиметься від нацвідбору, плануємо урізноманітнити… У будь-якому разі резервне відео ми знімемо, – сказав Олег.

Псюк наголосив, що спочатку їхня конкурсна пісня просто присвячувалася його мамі, а наразі – певний гімн війни.

– Мені хотілося б, щоб ця пісня стала гімном нашої перемоги, а не лише війни, – зазначив лідер Kalush Orchestra.

Нещодавно стало відомо, що попри війну Kalush Orchestra візьме участь у Євробаченні від України. Колектив має записати відеовиступ у безпечному місці. Саме цей ролик буде надіслано організаторам конкурсу.

Ба більше, за прогнозами букмекерів на Євробачення 2022, Kalush Orchestra займає перше місце.

Фото: Олег Псюк