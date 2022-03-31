Украинская группа Kalush Orchestra сняла резервное выступление для международного песенного конкурса Евровидения 2022.

Ролик был снят во Львове и уже передан организаторам. Об этом сообщил Telegram-канал Євробачення Україна.

— Представители Украины на Евровидении 2022 сняли выступление во Львове и направили EBU.

Резервное видео участники стран снимают для страховки, если не смогут лично присутствовать на конкурсе.

Напомним, ранее стало известно под каким номером Kalush Orchestra выступит на Евровидении. В 2022 году песенный конкурс пройдет в Турине (Италия) из-за победы в 2021 итальянской рок-группы Maneskin.

Украину в 2021 году достойно представила группа Go-A, которая заняла пятое место.