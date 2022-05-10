Український гурт Kalush Orchestra потрапив у фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.
Колектив виступив у першому півфіналі під номером шість з піснею Stefania. Згідно з результатами голосування журі та глядачів, у фінал потрапили такі країни:
- Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
- Вірменія: Rosa Linn – Snap
- Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól
- Литва: Monika Liu – Sentimentai
- Португалія: MARO – Saudade, Saudade
- Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
- Україна: Kalush Orchestra – Stefania
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
- Нідерланди: S10 – De Diepte
Зазначимо, що представники України підкорили європейську публіку, оскільки весь зал аплодував їм стоячи. На сцені глядачі мали змогу побачити національні орнаменти, підсвічування у кольорах прапора України, а також чорно-білі кадри жіночих рук і очей на тлі як образ матері.
Виступ Kalush Orchestra у першому півфіналі Євробачення 2022 -дивіться у нашому матеріалі.