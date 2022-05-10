Український гурт Kalush Orchestra потрапив у фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.

Колектив виступив у першому півфіналі під номером шість з піснею Stefania. Згідно з результатами голосування журі та глядачів, у фінал потрапили такі країни:

Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry

Вірменія: Rosa Linn – Snap

Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól

Литва: Monika Liu – Sentimentai

Португалія: MARO – Saudade, Saudade

Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

Україна: Kalush Orchestra – Stefania

Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

Нідерланди: S10 – De Diepte

Зазначимо, що представники України підкорили європейську публіку, оскільки весь зал аплодував їм стоячи. На сцені глядачі мали змогу побачити національні орнаменти, підсвічування у кольорах прапора України, а також чорно-білі кадри жіночих рук і очей на тлі як образ матері.

Виступ Kalush Orchestra у першому півфіналі Євробачення 2022 -дивіться у нашому матеріалі.