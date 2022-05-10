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Kalush Orchestra пройшли у фінал Євробачення 2022

11 Травня 2022, 00:15
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Kalush Orchestra пройшли у фінал Євробачення 2022

Український гурт Kalush Orchestra потрапив у фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.

Колектив виступив у першому півфіналі під номером шість з піснею Stefania. Згідно з результатами голосування журі та глядачів, у фінал потрапили такі країни:

  • Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
  • Вірменія: Rosa Linn – Snap
  • Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól
  • Литва: Monika Liu – Sentimentai
  • Португалія: MARO – Saudade, Saudade
  • Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
  • Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
  • Україна: Kalush Orchestra – Stefania
  • Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
  • Нідерланди: S10 – De Diepte

Зазначимо, що представники України підкорили європейську публіку, оскільки весь зал аплодував їм стоячи. На сцені глядачі мали змогу побачити національні орнаменти, підсвічування у кольорах прапора України, а також чорно-білі кадри жіночих рук і очей на тлі як образ матері.

Виступ Kalush Orchestra у першому півфіналі Євробачення 2022 -дивіться у нашому матеріалі.

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