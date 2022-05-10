У Турині (Італія) 10 травня стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2022. У першому півфіналі виступив й абсолютний фаворит букмекерів – гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.
Що пишут у мережі про виступ Kalush Orchestra:
- Роз******, ну так вже файно!
- Народ, мені подобається виступ України. Найкраща реакція від зали поки.
- Плачу! Від гордості аж розпирає.
- Проплакала цілу пісню. Все було дуже гарно. Браво, KalushOrchestra. Ми уже дуже пишаємося вами! Байдуже, пройдемо у фінал чи ні, головне, що українська пісня прозвучала на всю Європу українською мовою! Україна є! Україна буде!
- Вчора по Одесі було 7 ракет. Сьогодні вдягаю яскравий жакет та вболіваю за Калуш. Нам сука нічого не страшно!
Євробачення 2022
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2022 році проходить у Туріні (Італія). Перший та другий півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Цього року у конкурсі беруть участь 40 країн. Зокрема, після перериву повернулися Вірменія та Чорногорія.
А ось Росію навпаки дискваліфікували через повномасштабне вторгнення в Україну.
Нашу країну на конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra з треком Стефанія.
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