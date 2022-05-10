У Турині (Італія) 10 травня стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2022. У першому півфіналі виступив й абсолютний фаворит букмекерів – гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Що пишут у мережі про виступ Kalush Orchestra:

Роз******, ну так вже файно!

Народ, мені подобається виступ України. Найкраща реакція від зали поки.

Плачу! Від гордості аж розпирає.

Проплакала цілу пісню. Все було дуже гарно. Браво, KalushOrchestra. Ми уже дуже пишаємося вами! Байдуже, пройдемо у фінал чи ні, головне, що українська пісня прозвучала на всю Європу українською мовою! Україна є! Україна буде!

Вчора по Одесі було 7 ракет. Сьогодні вдягаю яскравий жакет та вболіваю за Калуш. Нам сука нічого не страшно!

Євробачення 2022

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2022 році проходить у Туріні (Італія). Перший та другий півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Цього року у конкурсі беруть участь 40 країн. Зокрема, після перериву повернулися Вірменія та Чорногорія.

А ось Росію навпаки дискваліфікували через повномасштабне вторгнення в Україну.

Нашу країну на конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra з треком Стефанія.

Читайте:

Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення 2022

Перший півфінал Євробачення 2022: де дивитися, учасники та ставки букмекерів