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Музика

Музика об’єднує. У плейлист Ентоні Блінкена увійшла пісня Kalush Orchestra Stefania

30 Грудня 2022, 17:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Энтони Блинкен Kalush Orchestra
Джерело: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен опублікував свій плейлист 2022 року на стримінговому сервісі Spotify. Політик показав, які пісні слухав упродовж 12 місяців.

Загалом у плейлист Блінкена увійшло 24 треки, серед яких є пісня українського гурту Kalush Orchestra – Stefania. Саме з цією композицією колектив виграв на Євробаченні 2022.

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– Музика має силу об’єднувати людей, незалежно від кордонів, мов чи переконань. Як постійний любитель музики, я радий поділитися з вами деякими з моїх улюблених пісень та виконавців із усього світу, які я слухав у 2022 році. Сподіваюся, вони вам сподобаються так само, як мені, – написав Ентоні у Twitter.

Також у списку Блінкена The Loneliest Time Carly Rae Jepsen ft. Rufus Wainwright, Down Flat Kelvyn Boy та інші.

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Kalush Ентоні Блінкен
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