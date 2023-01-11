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Kalush Orchestra перепели Щедрий вечір и показали клип с Арнольдом Шварценеггером

11 января 2023, 13:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Kalush

Победители Евровидения 2022 Kalush Orchestra представили новый трек Щедрий вечір. К нему также создали клип, в котором снялся известный актер Арнольд Шварценеггер.

— Мы сняли одно видео, когда были в США. Даже не думали, что получится такой крутой клип. Ранее на этих улицах бегали в игре GTA — San Andreas, а сейчас сделали там нашу интерпретацию щедривки и позвали Арнольда Шварценеггера в гости. И хотя трек выпустили в прошлом году, клип показываем сразу после монтирования. Приятного просмотра, – говорит лидер группы Олег Псюк.

Съемки клипа проходили на улицах Лос-Анджелеса во время благотворительного тура Kalush Orchestra в США.

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Известно, что встреча со Шварценеггерм не случайна — они пришли к нему в гости, чтобы обсудить войну в Украине. Артисты поблагодарили его за поддержку, а звезда Терминатора отметил, что  группа Kalush Orchestra его вдохновляет.

Что касается актера, то он всячески поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения — еще в июне 2022 года Арнольд призвал страны мира как можно скорее отказаться от топливных ресурсов из РФ.

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Kalush Арнольд Шварценеггер
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