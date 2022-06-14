Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер призвал страны мира как можно скорее отказаться от поставок топливных ресурсов из РФ из-за полномасштабной войны в Украине.

На климатическом саммите в Вене, который проводится по его инициативе, Арнольд сказал, что на их руках кровь. Он сослался на исследования, показывающие, что Европа заплатила России десятки миллиардов долларов за импорт энергоносителей в первые два месяца 2022 года.

Также актер отметил, что 1300 ракет были выпущены Россией по Украине за первые два месяца войны, которые стоили €7,7 млрд.

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— На наших руках кровь, поскольку мы финансируем полномасштабную войну в Украине. Не нужно врать самим себе, у нас есть все необходимое для того, чтобы отказаться от ископаемого топлива, а теперь есть и нравственный долг использовать эти технологии… Мы должны быть частью решения, а не частью проблемы. Поражение здесь недопустимо, — отметил Шварценеггер.

Поддержал его и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обвинил ведущие страны в нежелании следовать целям углеродной нейтральности и озеленения экономики.

Ранее Арнольд Шварценеггер уже выступал против войны в Украине. Тогда актер записал видеообращение к россиянам.