24 січня стали відомі фіналісти відбору на Євробачення 2022 року від України. Серед учасників — український реп-гурт Kalush, який пройшов із піснею Stefania. Її зовсім скоро представлять разом із кліпом.

Свій початок музичний колектив бере ще 2019 року — назвали на честь Калуша, рідного міста соліста та засновника Олега Псюка. За період існування команда Kalush вже встигла заявити про себе — в їхньому арсеналі угода про співпрацю з американським хіп-хоп лейблом Def Jam, що входить до Universal Music Group, два музичні альбоми HOTIN і ЙО-ЙО, а також кліпи з мільйонами переглядів на YouTube.

Музиканти Kalush запустили ще один музичний проєкт під назвою Kalush Orchestra – у ньому акцент зробили на репі з фольклорними мотивами та українською автентикою.

Причому обидва гурти існують паралельно та мають спільних учасників. До складу Kalush Orchestra до Олега Псюка (вокал, тексти) Килиммена (діджей) та Джонні Дивного (бек-вокал) додалися мультиінструменталісти Тимофій Музичук та Віталій Дужик. Ще один музикант Ігор Діденчук грав у Kalush із самого початку, а тепер фокусуватиметься на оркестрі.

Фронтмен та засновник Олег Псюк дав ексклюзивне інтерв’ю Фактам ICTV, де розповів про підготовку до конкурсу, запис треку, а також про скандали навколо відбору на Євробачення 2022 року.

Перша робота Kalush Orchestra Shtomber Womber була презентована у грудні 2021 року.

У фінал Нацвідбору на Євробачення-2022 Kalush Orchestra потрапив із піснею Stefania, яку незабаром планує представити разом із кліпом.