24 января стали известны финалисты отбора на Евровидение 2022 от Украины. Среди участников — украинская рэп-группа Kalush, которая прошла с песней Stefania. Ее совсем скоро представят вместе с клипом.

Свое начало музыкальный коллектив берет еще в 2019 году — назвали в честь в честь Калуша, родного города солиста и основателя Олега Псюка. За период существования команда Kalush уже успела заявить о себе — в их арсенале соглашение о сотрудничестве с входящим в Universal Music Group американским хип-хоп лейблом Def Jam, два музыкальных альбома HOTIN и ЙО-ЙО а также клипы с миллионами просмотров на YouTube.

Музыканты Kalush запустили еще один музыкальный проект под названием Kalush Orchestra — в нем акцент сделали на рэпе с фольклорными мотивами и украинской аутентике.

Причем обе группы существуют параллельно и имеют общих участников. В состав Kalush Orchestra к Олегу Псюку (вокал, тексты) Килиммену (диджей) и Джонни Дивному (бэк-вокал) добавились мультиинструменталисты Тимофей Музычук и Виталий Дужик. Еще один музыкант Игорь Диденчук играл в Kalush с самого начала, а теперь будет фокусироваться на оркестре.

Фронтмен и основатель Олег Псюк дал эксклюзивное интервью Фактам ICTV, где рассказал о подготовке к конкурсу, записи трека, а также о скандалах вокруг отбора на Евровидение 2022.

Первая работа Kalush Orchestra Shtomber Womber была презентована в декабре 2021 года.