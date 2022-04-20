Фінал Євробачення 2022: усі учасники та пісні

Євробачення 2022 відбудеться в італійському місті Турін. Півфінали конкурсу заплановані на 10 та 12 травня, а фінал – на 14 травня.

У фіналі на сцену Євробачення вийдуть по десять учасників першого та другого півфіналів, а також країни-учасниці Великої п’ятірки. Вони, згідно з правилами конкурсу, потрапляють у фінал автоматично.

Відтак учасники та порядок виступу країн у фіналі Євробачення 2022 будуть відомі вже після півфіналів.

Точно відомо, що цього року країни Великої п’ятірки зможуть голосувати так: Франція та Італія – у першому півфіналі, Велика Британія, Іспанія та Німеччина – у другому півфіналі.

Усі пісні фіналу Євробачення 2022 (список оновлюється)

Велика Британія. Сем Райдер – Space Man

Іспанія. Шанель – SloMo

Італія. Махмуд і Бланко – Brividi

Німеччина. Малік Гарріс – Rockstars

Франція. Алван і Ахез – Fulenn