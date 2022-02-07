Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт вдруге стали батьками

Американська блогерка Кайлі Дженнер та реп-виконавець Тревіс Скотт вдруге стали батьками. У пари народився хлопчик.

Радісною новиною Кайлі поділилася на особистій сторінці в Instagram. Зірка оприлюднила чорно-біле фото, на якому тримає ручку новонародженої дитини.

Дженнер зізналася, що пологи відбулися ще 2 лютого, проте публічно розповісти про поповнення в родині вона наважилася лише зараз. Ім’я сина молоді батьки поки не розкрили.

У коментарях Дженнер і Скотта привітали колеги по шоу-бізнесу, друзі, а також шанувальники зі всього світу.

Нагадаємо, що про другу вагітність Кайлі стало відомо у вересні 2021 року.

Тоді зірка опублікувала зворушливе відео і показала кадри з сімейного архіву, зокрема момент УЗД і реакцію щасливого Скотта, який побачив на моніторі свою майбутню дитину.

Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт закрутили роман наприкінці весни 2017 року.

А в лютому 2018 року у них народилася донька Стормі. Після цього стосунки пари погіршилися через зради репера, але згодом їм вдалося зберегти кохання.