Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями во второй раз

Американская блогерша Кайли Дженнер и рэп-исполнитель Трэвис Скотт во второй раз стали родителями. У пары родился мальчик.

Радостной новостью Кайли поделилась на личной странице в Instagram. Звезда обнародовала черно-белое фото, на котором держит ручку новорожденного ребенка.

Дженнер призналась, что роды состоялись еще 2 февраля, однако публично рассказать о пополнении в семье она решилась только сейчас. Имя сына молодые родители пока не раскрыли.

В комментариях Дженнер и Скотта поздравили коллеги по шоу-бизнесу, друзья, а также поклонники со всего мира.

Напомним, что о второй беременности Кайли стало известно в сентябре 2021 года.

Тогда звезда опубликовала трогательное видео и показала кадры из семейного архива, в частности, момент УЗИ и реакцию счастливого Скотта, который увидел на мониторе своего будущего ребенка.

Кайли Дженнер и Тревис Скотт закрутили роман в конце весны 2017 года.

А в феврале 2018 года у них родилась дочь Сторми. После этого отношения пары ухудшились из-за измен репера, но впоследствии им удалось сохранить любовь.