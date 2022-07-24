Канадський актор Раян Гослінг розповів чому погодився на роль Кена у фільмі Барбі. Раян зізнався, що його зачепив сценарій до фільму.

Відомо, що історію для фільму створила Грета Гервіг та її чоловік – після прочитання тексту, Гослінг зрозумів, що він найкращий з усіх, які йому траплялися на очі.

Коли Гервіг запропонувала йому роль Кена, він їй відповів, що йому потрібно обміркувати рішення на свіжому повітрі, хоча дуже хотів скористатися моментом. Він вийшов на заднє подвір’я свого будинку, і побачив на землі іграшкового Кена без сорочки, що лежала вниз. Поруч із іграшкою був розчавлений лимон. Раян сфотографував цю картину і відправив Гервіг.

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– Я буду вашим Кеном. Його історія має бути розказана, – заявив Гослінг.

Раніше Раян вже говорив, що думає про роль ідеального чоловіка у фільмі Барбі. Він заявив, що грати пластикову іграшку набагато важче, ніж найманця чи вбивцю.

– У Кена не має грошей, роботи, машини, і навіть житла, – поділився своїми думками актор.

Однак фільм має бути набагато веселішим. Відомо, що разом із Раяном Гослінгом у фільмі зіграє Марго Роббі, яка складе Кену компанію у ролі Барбі.

Прем’єра фільму запланована на 21 липня 2023 року – спочатку його вихід мав відбутися ще у 2017 році, але після цього дебют кілька разів переносили з багатьох причин.

Не тільки Райан Гослінг підігріває інтерес до свого майбутнього фільму – днями в мережі з’явився трейлер фільму Джон Уік 4, де Кіану Рівз розправлятиметься зі своїми ворогами у своєму кривавому стилі. Картина не фінальна, а режисер заявив, що гарного закінчення фільму чекати не варто.