У мережі з’явився трейлер довгоочікуваного продовження франшизи про найманця – Джон Вік 4. Картина розповість про вбивцю, на якого полюють усі його вороги.

У трейлері показали як героїв, так і лиходіїв бойовика – без сутичок у хвилинному ролику не обійшлося. Творці продовжують тримати глядача у напрузі, і з трейлеру можна побачити, що рівень постановки боїв помітно зріс.

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Режисером Джона Віка 4 став Чад Стахелскі, який зняв попередні три фільми. До Кіану Рівза повернеться вже знайомий за франшизою актор Ієн Макшейн, а також нові герої, яких зіграють Донні Йєн та Хіроюкі Санада.

І хоча творці фільму не поспішають розкривати сюжет, режисер в одному з інтерв’ю попередив, що чекати на хороший фінал від картини не варто. У Джоні Віку 4 додадуть деякі сцени, які вирізали перед прем’єрою попередньої частини франшизи.

Робота над фільмом почалася ще у 2019 році – відразу після прем’єри Джон Вік 3. Спочатку картина мала вийти 21 травня 2021 року, але цьому завадила пандемія Covid-19, після чого прем’єри переносили ще кілька разів. Наразі вихід запланований на 24 березня 2023 року, і режисери нагадали, що це не фінальна частина історії.

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