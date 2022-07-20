Дракони та війна за залізний трон: вийшов трейлер серіалу Дім дракона

Перший офіційний трейлер серіалу Дім дракона випустив HBO. Прем’єра приквела Гри престолів запланована на 21 серпня 2022 року.

Події серіалу Дім дракона розгортаються за 200 років до подій Гри престолів. У центрі сюжету бурхлива історія дому Таргарієнів за правління короля Візеріса I. Де, звісно, у кожного персонажа буде єдина мета – залізний трон.

У трейлері можна детальніше поглянути на конфлікт Рейніри Таргарієн та Алісенти Гайтавер, які влаштували міжусобну війну за залізний трон.

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Історія також розповідає, що призвело до загибелі наймогутніших драконів дому Таргарієнів. Адже поки Вестерос побачить інших драконів завдяки Дейенеріс Таргарієн знадобляться століття.

Серіал знятий за книгою Джорджа Р. Р. Мартіна Вогонь і кров.

У серіалі Дім дракона зіграли Емма Д’Арсі в ролі принцеси Реніри Таргарієн, Метт Сміт у ролі принца Демона Таргарієна, Ріс Іфанс у ролі Отто Хайтауера та Олівія Кук у ролі Елісент Гайтавер. Окрім них у роботі задіяні: Стів Туссен, Педді Консідайн, Єва Бест, Фаб’єн Франкель, Соноя Мізуно.

Автор роману Джордж Мартін виступив також виконавчим продюсером серіалу. Хоча у розробці є й інші проєкти, пов’язані з історією Вестероса, але наразі Дім дракона – єдиний підтверджений спіноф Гри престолів.

Нещодавно Amazon випустив повноцінний трейлер серіалу за Володарем перснів – Володар перснів: Персні влади, який вже став найдорожчим телевізійним серіалом, коли-небудь створеним.