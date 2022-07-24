Канадский актер Райан Гослинг рассказал, почему согласился на роль Кена в фильме Барби. Райан признался, что его задел сценарий к фильму.

Известно, что историю для фильма создала Грета Гервиг и ее муж — после прочтения текста, Гослинг понял, что он наилучший из всех, которые ему попадались на глаза.

Когда Гервиг предложила ему роль Кена, он ей ответил, что ему нужно обдумать решение на свежем воздухе, хотя очень хотел воспользоваться моментом. Он вышел на задний двор своего дома, и увидел на земле игрушечного Кена без рубашки, которая лежала лицом вниз. Рядом с ней был раздавленный лимон. Райан сфотографировал эту картину, и отправил Гервиг.

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— Я буду вашим Кеном. Его история должна быть рассказана, — заявил Гослинг.

Ранее Райан уже говорил, что думает о роли идеального мужчины в фильме Барби. Он заявил, что играть пластиковую игрушку намного тяжелее, чем наемника или убийцу.

— У Кена нет денег, работы, машины, и даже дома, — поделился своими мыслями актер.

Однако фильм должен быть намного веселее. Известно, что вместе с Райаном Гослингом в фильме сыграет Марго Робби, которая составит Кену компанию в роли Барби.

Премьера фильма запланирована на 21 июля 2023 года — изначально его выход должен был состояться еще в 2017 году, но после этого дебют несколько раз переносили по множеству причин.

Не только Райан Гослинг подогревает интерес к своему грядущему фильму — на днях в сети появился трейлер фильма Джон Уик 4, где Киану Ривз будет расправляться со своими врагами в своем кровавом стиле. Картина не финальная, а режиссер заявил, что хорошей концовки фильма ждать не стоит.