Голлівудська зірка Скарлетт Йоганссон і корпорація Disney врегулювали судовий процес, пов’язаний з виплатами гонорару акторці за участь у фільмі Чорна вдова. Умови угоди не розголошуються.

– Я рада вирішити наші розбіжності з Disney. Я працюю з творчою командою останні роки, і мені це шалено подобається. Чекаю на продовження співпраці, – заявила Йоганссон.

Голова Disney Studios Алан Бергман також радий врегулюванню питань зі знаменитістю. За словами Алана, компанія цінує її внесок у кінематографічний всесвіт Marvel, і сподівається на подальшу співпрацю.

Нагадаємо, що ще в липні Скарлетт подала позов у Верховний суд Лос-Анджелеса на Disney. У документі стверджувалося, що компанія пожертвувала касовим потенціалом фільму на користь популярності Disney +.

Знаменитість отримувала відсоток з касових зборів, але запуск фільму на платформі корпорації сильно знизив популярність фільму в кінотеатрах. Так, акторка отримала набагато менше, аніж могла.

Справа Йоганссон отримала підтримку в галузі, від її імені виступили й інші знаменитості, зокрема Джеймі Лі Кертіс, зірка фільму ВандаВіжен Елізабет Олсен і магнат Джейсон Блум.

Читайте також: Вілл Сміт розповів про полігамний шлюб і бажання створити гарем

Чорна вдова на сьогодні може похвалитися касовими зборами в $379 млн у світовому прокаті. Картина дебютувала 9 липня одночасно в кінотеатрах і на Disney+.

Для всіх кіноманів жовтень приготував приємний сюрприз — в цей осінній період відбудеться величезна кількість кінопрем’єр. Ознайомитися зі списком найочікуваніших фільмів початку жовтня 2021 можна в матеріалі Фактів ICTV.