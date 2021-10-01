Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон и корпорация Disney урегулировали судебный процесс, связанный с выплатами гонорара актрисе за участие в фильме Черная Вдова. Условия сделки не разглашаются.

— Я рада разрешить наши разногласия с Disney. Я работаю с творческой командой последние годы, и мне это безумно нравится. Жду продолжения сотрудничества, — заявила Йоханссон.

Председатель Disney Studios Алан Бергман также рад урегулированию вопросов со знаменитостью. По словам Алана, компания ценит ее вклад в кинематографическую вселенную Marvel, и надеется на дальнейшее сотрудничество.

Напомним, что еще в июле Скарлетт подала иск Верховный суд Лос-Анджелеса на Disney. В документе утверждалось, что компания пожертвовала кассовым потенциалом фильма в угоду популярности Disney +.

Знаменитость получала процент с кассовых сборов, но запуск фильма на платформе корпорации сильно снизил популярность фильма в кинотеатрах. Так, актриса получила гораздо меньше, чем могла.

Дело Йоханссон получило поддержку в отрасли, от ее имени выступили и другие знаменитости, в том числе Джейми Ли Кертис, звезда фильма ВандаВижен Элизабет Олсен и магнат Джейсон Блум.

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Черная вдова на сегодня может похвастаться кассовыми сборами в $379 млн в мировом прокате. Картина дебютировала 9 июля одновременно в кинотеатрах и на Disney +.

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