Початок жовтня обіцяє бути спекотним — кількість кінопрем’єр у цей період осені просто зашкалює. Для кіноманів приготували бойовик з Крейгом, хоррор, новий фільм з Ніколасом Кейджем і романтичну комедію.

Не час помирати (бойовик)

Довгоочікуваний бойовик з Деніелом Крейгом у головній ролі дістався до кінотеатрів. За сюжетом, Бонд насолоджується спокійним життям на Ямайці, але старий друг з ЦРУ просить його про останню послугу — потрібно знайти викраденого вченого. Місія виявиться набагато складнішою, ніж передбачалося раніше.

Над фільмом працювали з 2016 року, і це буде останній фільм із Крейгом у головній ролі. Актора також призначили почесним командувачем Королівського флоту Британії, що відповідає екранному званню Джеймса Бонда.

Прем’єра фільму: 30 вересня

Титан (драма, фільм жахів)

Франко-бельгільский фільм жахів режисера Джулії Дюкурно, яка отримала Золоту пальмову гілку в липні 2021 року. Сюжет дивує своєю оригінальністю — головна героїня в юному віці стала учасницею ДТП, після чого їй у голову імплантують титанову пластину. Працюючи стриптизеркою, вона завагітніла, і загадковим чином це стає причиною появи неконтрольованої агресії.

Фільм був відзначений Золотою пальмовою гілкою 74-го Каннського кінофестивалю, а критики позитивно відгукувалися про картину. Визнання проекту довело, що навіть за невеликого бюджету в $6 млн можна зняти дійсно гарне і цікаве кіно.

Прем’єра фільму: 30 вересня

В’язні країни привидів (бойовик)

У головній ролі — дивовижний Ніколас Кейдж, який полюбляє грати незвичайних персонажів. Цього разу актор зіграє кримінальника на ім’я Герой, якого звільнили з в’язниці для пошуку зниклої онучки правителя міста. На завдання йому дається п’ять днів, і якщо не встигне — закріплена на ньому вибухівка спрацює.

Сам же Кейдж назвав цей фільм найбожевільнішим за його кар’єру. Закордонні рецензенти позитивно оцінили фільм, відзначивши відмінну гру актора.

Прем’єра фільму: 30 вересня

Побачення у Нью-Йорку (романтична комедія)

Чудова картина для тих, хто хоче трохи романтики в осінній вечір. Сюжет розповість історію 20-річного Майло, який знайомиться з дівчиною за допомогою соцмереж. І хоча їхня перша зустріч пройшла відмінно, пасія хлопця не хоче продовжувати з ним спілкування. Втім, Майло не планує відступати, і побореться за увагу милої дами.

Над фільмом почали працювати з 2019 року, а його сценарій написав Джона Фейнголд, який також виступив як режисер картини. За його словами, він спробував взяти все найкраще з подібних романтичних комедій.

Прем’єра фільму: 30 вересня

Незнайомець (трилер)

Фільм американського виробництва, який розповість жахливу історію двох подруг, які бажають відпочити в заміському будиночку. У лісі поблизу місця ночівлі вони знайомляться з привабливим хлопцем, якого і запрошують приєднатися до відпочинку. Однак ця зустріч загрожує їхньому життю.

Над фільмом працювала сценаристка Нані Міята, яка також є режисером і продюсером кінокартини.

Прем’єра фільму: 7 жовтня