Голлівудський актор Вілл Сміт розповів про свій полігамний шлюб із акторкою Джадою Пінкетт-Сміт і поділився таємним бажанням.

За словами 53-річної кінозірки, його дружина ніколи не вірила у традиційний шлюб, крім того, у декого з членів її родини були відкриті стосунки.

– Вона росла не так, як я. Були значні нескінченні дискусії про те, що таке досконалість стосунків. Як найкраще взаємодіяти в парі? І для більшої частини наших взаємин ми обрали моногамію, не думаючи про неї як про єдину досконалість стосунків, – зізнався Сміт.

Він зауважив, що вони вирішили одне одному довіряти і дали повну свободу, вважаючи, що кожен повинен знайти свій власний шлях.

– Я нікому не пропоную нашу дорогу і цей шлях. Але досвід свободи, яку ми дали одне одному, і безумовна підтримка – для мене це вище визначення любові, – сказав Вілл.

Також Сміт розповів про своє таємне бажання завести власний гарем. Він навіть обговорював цю ідею зі своїм коучем в якості психологічної вправи.

– Не знаю, звідки у мене виникла ця думка, можливо, вона зі мною ще з підліткового віку, але сама ідея подорожувати з 20 жінками, яких би я любив і про яких дбав, мені здавалася чудовою, – поділився Вілл.

Він розповів, що у своєму гаремі хотів би бачити акторку Голлі Беррі і балерину Місті Коупленд. Однак після розмови з коучем він зрозумів, що це погана ідея.

– Після того, як ми поговорили, я подумав, що це було б жахливо, – зізнався актор.

Варто зазначити, що 2020 року 50-річна Джада зізналася, що перебуває в стосунках із 29-річним музикантом Августом Алсіном.

Незважаючи на полігамний шлюб, Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт мають двох спільних дітей: 23-річного Джейдена і 20-річну Віллоу.