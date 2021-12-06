Популярная певица София Ротару выступила на фестивале Песня 2021 года в Москве. Во время концерта она публично накричала на технического работника из-за того, что он слишком близко подошел к сцене.

Инцидент произошел, когда Ротару собирала цветы, которые дарили ей поклонники. Подойдя к краю сцены, она заметила возле танцоров и музыкантов технического сотрудника и не на шутку разозлилась.

– Куда вышел? Куда? – резко крикнула звезда, повернувшись спиной к залу.

На съемках Песни года также присутствовали Ани Лорак, Maruv, Лариса Долина и Филипп Киркоров. Некоторые звезды опубликовали в Instagram-профиле совместные фото с Ротару.

Недавно родная сестра Софии Ротару Аурика высказалась об оккупации Крыма и спровоцировала скандал в РФ.

Женщина призналась, что они давно не посещали Крым. Несмотря на то, что София Ротару владеет гостиничным особняком Villa Sofia в Ялте, она не ездит на оккупированный полуостров.

Такая позиция Ротару вызвала бурную реакцию в РФ. Из-за этого Софию хотели лишить звания почетной гражданки Крыма, которое она получила в 1997 году.