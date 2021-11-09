Рідна сестра української співачки Софії Ротару Ауріка висловилася про окупацію Криму та спровокувала скандал у РФ.

В інтерв’ю програмі Dorotye жінка зізналася, що не була на окупованому півострові з 2012 року, тоді вона приїжджала на пісенний конкурс Crimea Music Fest.

Попри те, що Софія Ротару володіє готельним особняком Villa Sofia в Ялті, вона також давно не відвідувала Крим.

– Наскільки я знаю, Соня теж років п’ять або шість не була в Криму. Готель поки закритий. Вілла не працює, до кращих часів. Чекаємо на повернення Криму, – сказала Ауріка.

Артистка додала, що іноді її запрошують на гастролі до Росії. Ауріка відмовляється від таких пропозицій, оскільки працює в Україні.

Така позиція Ротару викликала бурхливу реакцію у РФ. Російський “глава комітету парламенту Криму з культури” Микола Волков заявив, що Софію потрібно позбавити звання почесної громадянки Криму, яке вона отримала у 1997 році.

– Всі її нагороди, звання, привілеї давалися їй за творчість. Своєю творчістю вона колись зміцнювала дружбу народів, популяризувала їх культуру. І Софію Михайлівну за це поважали і любили. Зараз її любов до Криму закінчується. Вона стала антиподом себе самої в минулому і зараз, по всій видимості, мислить вже іншими категоріями, – стверджує Волков.

Інтерв’ю Ауріки прокоментував і скандальний продюсер Йосип Пригожин. Він вважає, що сестри Ротару не їздять до Криму, оскільки бояться критики в Україні.

– Росія не забороняє в’їзд до Криму Ауріці Ротару, як і Софії Ротару. Те, що їх в Україні не пускають до Криму або вони не хочуть і бояться, це питання до них, а не до нашої сторони. Вона може собі дозволити приїзд до Криму, але її почнуть на найдрібніші шматочки рвати в Україні, – заявив він.