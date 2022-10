Українська співачка Джамала презентувала мініальбом Поклик. У новому релізі чотири пісні – Take Me To A Place, Закохана, Be brave, be different, а також Сину.



– За цей рік багато хто з нас почув свій поклик. Боротися. Рятувати. Любити. Мініальбом записувався в різних частинах планети, та подумки я завжди була вдома, – пояснює співачка.

Для самої Джамали цей мініальбом сповнений теплих почуттів до сміливих людей, які борються за власну волю і культуру.

Зараз дивляться

У піснях можна почути кримськотатарську дойру, народний спів, а також слова Василя Симоненка.

Уже 5 листопада артистка вперше зіграє мініальбом Поклик у столичному музеї Ханенків, будівля якого зазнала руйнувань під час обстрілу Києва. Усі гроші від квитків підуть на донати.

До слова, зараз Джамала готується до фіналу польських Танців із зірками. Джамала вибула в шостому випуску шоу, однак у фінальному концерті виступить зі своїм партнером Яцеком Єшке та заспіває пісню з нового альбому.

Участь співачки в шоу мала благодійну мету – під час виступів Джамали глядачі могли надсилати кошти на допомогу Україні.