Готується до фіналу: Джамала повернеться на польські Танці із зірками з новою піснею

Співачка Джамала повернеться на сцену польської версії шоу Танці із зірками. Артистка порадує шанувальників у фіналі проєкту.
Про це артистка розповіла в Instagram, виклавши багатозначні короткі відео.
Так, на одному ролику Джамала красується разом зі своїм танцювальним партнером Яцеком Єшке. Співачка показала, що зараз готується до фіналу шоу.
– Я знову у тренувальній залі – це мій останній тиждень на моїх благодійних Танцях із зірками у Польщі. Тут я танцюватиму, а також заспіваю нову пісню з міні-альбому, який також вийде цього тижня, – розповіла Джамала.
Артистка також заінтригувала своїх фанатів, заявивши, що на них чекає ще одна новина, про яку стане відомо трохи пізніше.
Відомо, що співачка вибула з шоу у шостому випуску – тепер вона знову з’явиться наприкінці. Тоді артистка станцювала румбу, а темою випуску були популярні пісні із кінофільмів. Джамала ще тоді заявила, що захворіла на тлі репетицій, через що тренування давалися їй не так легко.
Нагадаємо, що Джамала взяла участь у польських Танці із зірками заради допомоги нашій країні – на шоу активно збирають гроші для українців. Артистка також заявила, що це можливість нагадати про будинок, про мільйони людей і важливість їх підтримки.