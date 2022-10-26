Готується до фіналу: Джамала повернеться на польські Танці із зірками з новою піснею

Співачка Джамала повернеться на сцену польської версії шоу Танці із зірками. Артистка порадує шанувальників у фіналі проєкту.

Про це артистка розповіла в Instagram, виклавши багатозначні короткі відео.

Так, на одному ролику Джамала красується разом зі своїм танцювальним партнером Яцеком Єшке. Співачка показала, що зараз готується до фіналу шоу.

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– Я знову у тренувальній залі – це мій останній тиждень на моїх благодійних Танцях із зірками у Польщі. Тут я танцюватиму, а також заспіваю нову пісню з міні-альбому, який також вийде цього тижня, – розповіла Джамала.

Артистка також заінтригувала своїх фанатів, заявивши, що на них чекає ще одна новина, про яку стане відомо трохи пізніше.

Відомо, що співачка вибула з шоу у шостому випуску – тепер вона знову з’явиться наприкінці. Тоді артистка станцювала румбу, а темою випуску були популярні пісні із кінофільмів. Джамала ще тоді заявила, що захворіла на тлі репетицій, через що тренування давалися їй не так легко.

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Нагадаємо, що Джамала взяла участь у польських Танці із зірками заради допомоги нашій країні – на шоу активно збирають гроші для українців. Артистка також заявила, що це можливість нагадати про будинок, про мільйони людей і важливість їх підтримки.