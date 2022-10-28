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Чуттєво про кохання на відстані: Макс Барських та Etolubov випустили нову пісню

28 Жовтня 2022, 12:37
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Макс Барских

Макс Барських та співачка Etolubov представили спільну пісню про кохання під час війни. Трек отримав назву Римую, і він адресований українським парам.

Навіть в умовах війни, розлуки та постійної небезпеки багато пар, як і раніше, зберігають своє кохання.

Зараз дивляться

– Сьогодні війна йде на всіх фронтах. Важливо, щоб музика набувала нової форми й ставала ближчою до молодого покоління. Разом із Любою ми прагнули створити чуттєвий та по-справжньому український поптрек. Наша мова може і має звучати сучасно, – заявив Барських.

Артистка Etolubov також вважає, що кохання можна підтримувати на відстані, хай і лише за допомогою екранів смартфонів.

– Сьогодні мільйони українців розлучені відстанню – і їхнє спілкування обмежується лише мобільними телефонами. Римую – пісня про всіх, хто плекає свої почуття, незважаючи на випробування відстанню, – заявила співачка.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Макс активно підтримує Україну. На тлі цього Барських відмовився виступати в Азербайджані через агресію. За заявою артиста, у всьому провиною був збройний конфлікт країни з Вірменією та проведені паралелі з РФ.

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Теги
Війна в Україні Макс Барських
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