Украинская певица Джамала представила миниальбом Поклик. В новом релизе четыре песни – Take Me To A Place, Закохана, Be brave, be different, а также Сину.



– За этот год многие из нас услышали свой зов. Бороться. Спасать. Любить. Миниальбом записывался в разных частях планеты, но я всегда была дома, – объясняет певица.

Для самой Джамалы этот миниальбом полон теплых чувств к смелым людям, которые борются за собственную волю и культуру.

Сейчас смотрят

В песнях можно услышать крымскотатарскую дойру, народное пение, а также слова Василия Симоненко.

Уже 5 ноября артистка впервые сыграет миниальбом Поклик в столичном музее Ханенко, здание которого было разрушено во время обстрела Киева. Все деньги от билетов пойдут на донаты.

К слову, сейчас Джамала готовится к финалу польских Танцев со звездами. Джамала вылетела в шестом выпуске шоу, однако в финальном концерте выступит со своим партнером Яцеком Ешке и споет песню из нового альбома.

Певица была на шоу с благотворительной целью – во время выступлений Джамалы зрители могли присылать средства на помощь Украине.