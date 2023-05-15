Іво Бобул подав до суду на Емму Антонюк за скандальне інтерв’ю: Вона не мала права

Народний артист України Іво Бобул подав до суду на блогерку Емму Антонюк за скандальне інтерв’ю, в якому його назвали сексистом, а висловлювання – маячнею.

Так, після скандалу Бобул заявив, що не давав згоди Еммі на публікацію інтерв’ю в мережі, і тепер він підтвердив, що домагатиметься справедливості в суді.

– Я скільки інтерв’ю давав за своє життя, але такого в мене не було. Я їй говорив, щоб не викладала відео. Я подав до суду – вона не мала права без мого дозволу виставляти це, – заявив Бобул.

Артист додав, що він би й так пішов з інтерв’ю – усе через запитання, які йому хотіли озвучити перед камерою.

– Потрібно все-таки мати якусь честь. З вовками я по-вовчому, з людьми – по-людськи. Я б усе одно пішов з інтерв’ю через запитання. Вона хотіла хайпонутися дуже добре, тому що є на кому, – вважає співак.

Артист припинив з нею спілкуватися безпосередньо і довірив цю справу юристам.

Нагадаємо, що скандал навколо Іво Бобула почався після інтерв’ю, яке артист і перервав. Під час розмови з Антонюк артист заявив, що сучасні жінки розбалувані та меркантильні. Блогерка назвала співака сексистом, а той відповів, що його не потрібно вмочувати в унітаз, і пішов з інтерв’ю.

Після цього на сторінці Бобула з’явилося повідомлення з вибаченнями перед жінками. Через деякий час сам артист заявив, що його зламали, а жодних вибачень він не робив.