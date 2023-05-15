Иво Бобул подал в суд на Эмму Антонюк за скандальное интервью: Она не имела права

Народный артист Украины Иво Бобул подал в суд на блогершу Эмму Антонюк за скандальное интервью, в котором его назвали сексистом, а высказывания — бредом.

Так, после скандала Бобул заявил, что не давал согласия Эмме на публикацию интервью в сети, и теперь он подтвердил, что будет добиваться справедливости в суде.

— Я сколько интервью давал за свою жизнь, но такого у меня не было. Я ей говорил, чтобы не выкладывала видео. Я подал в суд — она не имела права без моего разрешения выставлять это, — заявил Бобул.

Артист добавил, что он бы и так ушел с интервью — все из-за вопросов, которые ему хотели озвучить перед камерой.

— Нужно все-таки иметь какую-то честь. С волками я по-волчьи, с людьми — по-человечески. Я бы все равно ушел с интервью из-за вопросов. Она хотела хайпануться очень хорошо, потому что есть на ком, — считает певец.

Артист перестал с ней общаться напрямую и доверил это дело юристам.

Напомним, что скандал вокруг Иво Бобула начался после интервью, которое артист и прервал. Во время разговора с Антонюк артист заявил, что современные женщины разбалованные и меркантильные. Блогерша назвала певца сексистом, а тот ответил, что его не нужно мокать в унитаз, и ушел с интервью.

После этого на странице Бобула появилось сообщение с извинениями перед женщинами. Спустя время сам артист заявил, что его взломали, а никаких извинений он не делал.